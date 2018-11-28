Волгоград встретит конец ноября с метелью и морозами до -13

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-28T09:45:07+03:00

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Зима придет в Волгоград практически по календарю. Первый снег в городе практически сразу растаял, сменившись проливным дождем. Но уже на последние дни ноября в Волгограде прогноз погоды по-настоящему зимний. Днем в среду, 28 ноября, температура уйдет в легкий минус до 0…-2ºС, местами пройдет небольшой снег и будет досаждать ветер с порывами до 15 м/с. Останутся спутниками волгоградцев туман и гололед. А уже в четверг, 29 ноября, ударят морозы.

По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, в ночь на 29 ноября начнется снег и метель с порывами ветра до 18 м/с. Ночью нас ждет мороз до -7...-9ºС, днем будет немного теплее -5...-7°С. В последний день осени, 30 ноября, ночью подморозит до -11...-13ºС; днем будет -6...-8°С. А в Волгоградской области ударят морозы до -14…-19ºС.