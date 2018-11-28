Мошенники представляются Роспотребнадзором в Волгограде

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-28T08:48:43+03:00

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Волгоградское управление Роспотребнадзора предупреждает руководителей фирм, организаций и предприятий, а также бизнесменов о действующих на территории Волгоградской области мошенниках. Аферисты под видом сотрудников ведомства приходят в фирму или организацию и сообщают о грядущей проверке по линии Роспотребнадзора. А после предлагают купить нормативные документы, чтобы уладить вопрос.

- Управление Роспотребнадзора не занимается распространением документов и не оказывает платные услуги, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Если к вам пришли такие проверяющие, не попадайтесь на уловки мошенников, а также сразу сообщите о вызывающих сомнение визитерах в полицию и управление Роспотребнадзора.

Поделиться информацией можно по телефону доверия управления в Волгоградской области (8442) 23-21-49. Также можно позвонить на телефон горячей линии (8442) 24-36-30 или написать обращение на сайте ведомства.