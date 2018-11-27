Волгоград оказался в числе отстающих по качеству жизни

СЕГОДНЯ 21:51 2018-11-27T21:53:07+03:00

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Финансовая академия при правительстве РФ опубликовала рейтинг качества жизни городов в 2017 году. Исследования проводились в мегаполисах, где населения больше 250 тысяч человек. В основном анализировали данные опросов, но учитывали и цифры официальной статистики. В число безаговорочных лиденов попала Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург и Краснодар. Волгоград попал на последние строчки списка.

У людей спрашивали мнение по разным сферам жизни. Медицина, дороги, работа ГИБДД, культура и образование, ЖКХ и благоустройство, работа городских властей. Завершающим вопрос касался миграции - хотят ли жители покинуть город.

Работу коммунальных служб и озеленителей волгоградцы оценили на 0 баллов. Низкими считают количество театров, музеев, библиотек и доступность образования. Еще хуже отношение жителей к медицине. Волгоград набрал всего лишь 17 баллов. Сравните: в Грозном, например, 97 баллов, в Оренбурге 80.

Дороги и работу сотрудников ГИБДД оценили на 38, хотя в соседней Астрахани и то на 43. Работа властей получила 25 баллов. Но при всех таких упаднических цифрах большинство волгоградцев не собирается уезжать.

Властям стоит принять во внимание общий настрой. Вполне возможно, что это не совсем объективное положение вещей. Но волгоградцы именно так воспринимают родной город. По всей видимости, движение вперед нужно все-таки ускорить.