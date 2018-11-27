2018-11-27T19:33:10+03:00
Общество

Волгоградские потребители отсудили около трех миллионов рублей и полторы тысячи долларов

Они подавали иски против банков, магазинов, медицинских клиник и строительных компаний
Екатерина МАЛИНИНА
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Роспотребнадзор по Волгоградской области подвел итог судебных дел, в которых они участвовали за 10 месяцев этого года. Специалисты давали заключение в 73 гражданских процессах. Это помогло десяткам волгоградцев отстоять свои права. В итоге потребители отсудили 2 747 420 рублей и еще 1578 долларов.

Иски предъявлялись магазинам за отказ принять товар обратно, клиникам, оказавшим некачественные медицинские услуги, парикмахерским за сожженные волосы, банка, незаконно навязавшим допуслуги и даже за невыполнение условий по банковскому вкладу в валюте. Например, волгоградцу удалось получить компенсацию за то, что застройщик задержал сдачу дома на полтора года.

Также выступал Роспотребнадзор в защиту «неопределенного круга лиц». В суде оказалось девять таких исков. По четырем вынесено положительное решение, по пяти заключили мировое соглашение.

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