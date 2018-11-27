Волгоградские дорожники перешли на усиленный режим работы

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-27T17:11:15+03:00

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По прогнозу Волгоградского ЦГМС в ночь с 27 на 28 ноября в Волгограде и области ожидают туман, гололедицу и мокрый снег. Из-за непогоды федеральные и муниципальные дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Чистить автомагистрали от снега и обрабатывать от образования льда будут круглосуточно. В Волгограде в ночной уборке задействуют более 50 машин. На областных и межмуниципальных дорогах работают 163 единицы техники. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, на федеральные трассы могут выйти 156 спецмашин. При необходимости дорожники готовы задействовать еще больше техники.

По данным администрации Волгограда, на тротуары и проезжую часть городских магистралей 27 ноября уже высыпали более 600 тонн песко-соляной смеси, плюс к этому использовали около 40 тонн жидкого реагента. Особое внимание уделяют и остановкам общественного транспорта.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не бросать машины у обочин, чтобы не мешать чистить дороги.