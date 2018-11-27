Волгоградцы вымогали 100 тысяч у пешехода, которого сами же сбили

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-27T16:27:16+03:00

В полицию мужчина обратился лишь спустя несколько месяцев, так как стал опасаться за свою жизнь

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Двое жителей Волгограда на машине сбили на дороге пешехода, а потом заявились к нему, требуя деньги на ремонт авто. Теперь ушлые бизнесмены стали подозреваемыми в деле о вымогательстве. Пострадавший в ДТП 40-летний бизнесмен из Кировского района в полицию пришел не сразу. А лишь через несколько месяцев, когда угрозы заставили его всерьез опасаться за свою жизнь.

Как установили полицейские, угрожали мужчине 30-летний и 28-летний жители Волгограда. Оба уже бывали за решеткой. Один отсидел за подобные преступления, второй - за разбойное нападение. По версии следствия, один из мужчин в апреле и сбил пешехода на своей машине. Затем виновник ДТП дождался, когда пострадавший выйдет из больницы, и приехал в гости с требованием оплатить ремонт автомобиля. Повреждения он оценил в сто тысяч рублей. Получив отказ, подозреваемый вместе со своим знакомым время от времени подкарауливали пострадавшего на улице. Требовали денег и угрожали расправой. После очередной «встречи» их задержали росгвардейцы.

- На мужчин возбудили уголовное дело по статье «вымогательство», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

До суда оба задержанных будут под арестом в СИЗО. Им грозит до семи лет тюрьмы.