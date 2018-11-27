На питание волгоградских школьников выделят 500 миллионов из бюджета

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-27T14:05:17+03:00

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Профильный комитет областной Думы одобрил изменения в Социальный кодекс Волгоградской области, согласно которым с 1 января 2019 года всем первоклассникам предложат бесплатные завтраки. Увеличат и частичную компенсацию для льготников – с 15 до 20 рублей в день. Это касается учеников начальной школы, ребят из малоимущих и многодетных семей и состоящих на учете у фтизиатра. Смогут воспользоваться поддержкой государства около 120 тысяч человек или почти половина школьников области. Из региональной казны на питание детей в школах выделят около 500 миллионов рублей.

По информации облдумы, в проекте бюджета Волгоградской области на следующий год на «социалку» заложили дополнительно 3,6 миллиарда рублей. В целом на социальную поддержку в казне выделили почти 32 миллиарда. Профильный комитет рекомендовал к принять бюджет в двух чтениях.