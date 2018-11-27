2018-11-27T13:18:58+03:00
Общество

Tele2 развивает фирменную сеть в Волгоградской области

Оператор мобильной связи, подводит итоги развития сети дистрибуции за три квартала 2018 года
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Оператор мобильной связи Tele2 подводит итоги развития сети дистрибуции за девять месяцев 2018 года. Компания продолжает расширение монобрендовой розницы и активно вводит в список услуг неоператорские сервисы.

В Волгоградской области общая сеть дистрибуции превышает 2500 точек продаж различных форматов. Среди федеральных партнеров - «Почта России» и крупные сетевые ритейлеры цифровой техники. В 2018 году монобрендовая сеть выросла на 9% и насчитывает 73 салона связи и центра обслуживания и продаж не только в городах, но и в небольших населенных пунктах. При выборе локаций оператор делает акцент на местах с постоянно большим трафиком: торговых центрах, гипермаркетах и рынках.

Монобрендовая сеть остается приоритетным каналом: по итогам 9 месяцев 2018 года здесь подключается 61% новых абонентов Волгоградской области. Также оператор активно развивает интернет продажи. Количество SIM-карт, заказанных в регионе через онлайн-канал, за год выросло на 18%.

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