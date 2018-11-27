Верховный Суд оставил в силе приговор волгоградкам, собиравшим деньги для террористов

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-27T12:36:05+03:00

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Две жительницы Волгоградской области еще в 2013 году организовали финансирование сирийских террористов. Деньги женщины собирали через интернет, размещая объявления в соцсетях. А затем перечисляли собранные средства на счета бандформирований и международных террористических организаций. По решению Северо-Кавказского военного суда Алиеву приговорили к шести годам в колонии общего режима, ее напарницу Шилихину – к пяти годам заключения. Однако женщины посчитали приговор слишком суровым и подали апелляцию. Но Верховный Суд РФ оставил приговор без изменения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении ФСБ России по региону, канал финансирования террористов, действующих в Сирии, оперативники раскрыли еще в 2016 году. Выяснили, что действовали волгоградки сообща с террористкой М. Досумовой, которая сейчас находится в международном розыске за совершенные преступления.