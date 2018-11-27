Фура вылетела на рельсы на юге Волгограда: трамваи не ходят

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-27T14:11:24+03:00

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Грузовик протаранил ограждение и вылетел на трамвайные рельсы в Красноармейском районе Волгограда. ДТП произошло около одиннадцати часов утра 27 ноября у остановки «Проспект Героев Сталинграда». К счастью, никто из людей не пострадал. В результате ДТП повреждена контактная сеть. Трамваи пока ходят по укороченному маршруту «Каустик»- «Марийская». По словам волгоградцев, маршрутки идут переполненными.

По предварительным данным, водитель фуры уходил от столкновения с резко затормозившей перед ним легковушкой. Чтобы избежать удара он резко вывернул руль вправо. В результате снес ограждение и опору контактной сети и остановился поперек трамвайных путей.

- Специалисты МУП «Метроэлектротранс» уже устраняют последствия ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Движение трамваев обещают возобновить в кратчайшие сроки.

Кстати, за порчу имущества водителю грузовика грозит штраф до десяти тысяч рублей.

По данным мэрии, к 14 часам движение трамваев полностью восстановили.