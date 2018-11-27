2018-11-27T11:35:27+03:00
Общество

Волгоградец ударил ногой и обматерил полицейского

На 24-летнего мужчину завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Происшествие произошло на вокзале Волгоград-1.Происшествие произошло на вокзале Волгоград-1.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подвыпившего мужчину задержали на вокзале Волгоград-1 поздним вечером 2 ноября. 24-летний волгоградец едва стоял на ногах, полицейские предложили ему пройти в дежурную часть, что парню совершенно не понравилось. Он начал поливать полицейских бранью, стараясь уколоть побольнее, унизить и оскорбить. А под конец и вовсе распоясался, несколько раз ударив стража порядка ногой. Дебошира довольно быстро угомонили. Только вот теперь вместо полутора тысяч рублей административного штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения, мужчине грозит ответственность уголовная и штраф на порядок больше - до 200 тысяч рублей.

- В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти», - сообщили «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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