Волгоградец ударил ногой и обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-27T11:35:27+03:00

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Подвыпившего мужчину задержали на вокзале Волгоград-1 поздним вечером 2 ноября. 24-летний волгоградец едва стоял на ногах, полицейские предложили ему пройти в дежурную часть, что парню совершенно не понравилось. Он начал поливать полицейских бранью, стараясь уколоть побольнее, унизить и оскорбить. А под конец и вовсе распоясался, несколько раз ударив стража порядка ногой. Дебошира довольно быстро угомонили. Только вот теперь вместо полутора тысяч рублей административного штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения, мужчине грозит ответственность уголовная и штраф на порядок больше - до 200 тысяч рублей.

- В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти», - сообщили «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.