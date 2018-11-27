2018-11-27T10:40:51+03:00
Общество

Обманутым волгоградцам вернули 3 миллиона рублей

Роспотребнадзор защищал права потребителей в 73 судебных процессах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Суд удовлетворил требования сотен обманутых волгоградцев.Суд удовлетворил требования сотен обманутых волгоградцев.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Около трех миллионов рублей отсудили волгоградцы у нерадивых продавцов, строителей, медиков и финансистов в 2018 году. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области с января по ноябрь получили почти полторы сотни судебных повесток по защите прав потребителей. В итоге ведомство дало заключение по 73 делам. Большая часть из них касалась сферы торговли, финансов, медицинских и бытовых услуг.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, суд вынес решения в пользу обманутых потребителей на 2 миллиона 747 тысяч 420 рублей. Еще один иск касался вклада в валюте, так что банк вернул вкладчику 1578 долларов.

Что касается исков о защите неопределенного круга потребителей, одно из десяти дел еще находится в суде, в четырех случаях суд удовлетворил требования ведомства, пять споров завершились мировым соглашением.

Если у вас возникла проблема, звоните на горячую линию управления Роспотребнадзора по Волгоградской области - (8442) 24-36-30.

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