Фирменное меню Волгограда представят на выставке в Токио
В Токио с 27 ноября по 2 декабря проходит Российская неделя этногастрономического туризма. Наш регион в Японии представят Волгоградское меню и сарептская горчица. Откроется международный форум торжественным приемом с участием Посла РФ в Японии. А главным событием станет гала-ужин. Также в программе - презентации национальной кухни, продуктов и напитков, семинары и мастер-классы для представителей туриндустрии.
- Фирменное меню Волгограда и сарептская горчица являются визитными карточками нашего региона, - рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете развития туризма. Именно ими и решили потчевать ценителей.
Напомним, в волгоградском меню десять авторских блюд, в том числе уха из осетра, «Волжская» яичница,«Иловлинская» и «Сталинградская» каши, салат «Ахтубинский». Все блюда щедро приправлены вкусным горчичным соусом. А также нежные десерты - торт «Царицынский» и крем-брюле из каймака. Разработали это меню к ЧМ-2018. А Сарептская горчица волгоградцам хорошо знакома.
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