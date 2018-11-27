Наркодилера задержали в центре Волгограда

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-27T09:28:42+03:00

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Закладчика наркотиков задержали накануне в самом центре Волгограда. 24-летнего парня наркополицейские взяли в подъезде жилого дома. Как установили стражи порядка, в лесопосадках в разных районах города наркодилер сделал несколько тайников с амфетамином. Схроны имелись в Дзержинском и Кировском. Психотропные вещества затем растаскивали по «закладкам».

У наркодилера изъяли четверть кило наркотиков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Во время обыска дома у подозреваемого нашли и изъяли еще несколько свертков с сильнодействующими наркотиками. Как показала экспертиза, это были гашиш, амфетамин, ЛСД и N-метилэфидрон. Весили запасы наркодилера более 250 граммов. Теперь волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы.

- Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России по региону. - Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».