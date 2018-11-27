ДТП и пробки: Волгоград засыпает первый снег

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-27T10:18:29+03:00

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Вторник, 27 ноября, Волгоград встретил со снегопадом. Первый снег изменил вид большого города и заставил понервничать водителей. Даже в половине десятого утра пробки на главных магистралях в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах не рассосались. Средняя скорость автомобильного потока – 15 – 30 километров в час. Из-за нескольких ДТП движение на многих участках и вовсе почти остановилось. Снег будет идти и днем 27 ноября, причем временами его будет сменять дождь.

По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, снег, снег дождем, временами переходящий в ледяной дождь - такая ожидается погода в Волгограде 27 ноября 2018. На дорогах сильная гололедица. Добавит неприятных ощущений и ветер с порывами до 16м/с. Температура днем поднимется до +2...+4°С. Такой же прогноз погоды и на 28 и 29 ноября.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, не выезжать на дорогу без зимней резины и уступать место: на дорогах работает спецтехника. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, дорожники уже вышли на борьбу с первым снегом.