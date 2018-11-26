2018-11-26T21:48:43+03:00
Общество

В Волжском проверят громкоговорители систем оповещения

Волжан просят не пугаться с 27 по 30 ноября
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцы слышат сирены несколько раз в год. Готовность жителей города к действиям во время чрезвыйчайных ситуаций проверяет комитет ГО и ЧС по Волгоградской области. Подобная проверка ждет в ближайшие дни и волжан. С 27 по 30 ноября 2018 года Единая дежурная диспетчерская служба посмотрит, как работает автоматизированная система оповещения населения в городе Волжском. Для этого включат громкоговорители в школе №37 (корпусе № 2, ул. Карбышева, 144), школе № 15 (корпус № 2, ул. Чапаева, 5); канализационно-насосной станции МУП «Водоканал»; здании автовокзала (ул. Кирова, 19г).

Как сообщили "КП-Волгоград", волжанам не стоит волноваться, ведь сигналы учебные. Никуда не надо бежать или собирать вещи. Все это делается в целях профилактики и проверки, чтобы в случае реальной опасности быть готовыми ко всему. Время сигнала не уточняется.

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