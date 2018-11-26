2018-11-26T20:25:23+03:00
Происшествия

На юге Волгограда в массовой аварии пострадали три человека

Водитель уснул за рулем
Екатерина МАЛИНИНА
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Машинам после такой аварии место на свалке.Машинам после такой аварии место на свалке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария в Кировском районе произошла около трех часов дня 26 ноября в поселке Саши Чекалина. Мужчина на «Ладе Гранте» заснул за рулем (так он позже объяснил причины сотрудникам ГИБДД) и выехал на встречную полосу. Там в это время как раз ехала «Киа Спортаж». Водитель отечественного автомобиля врезался в иномарку, затем его на высокой скорости отбросило на грузовую машину, а следом и на «Хендай Сонату».На место аварии приехали несколько машин скорой помощи.

Больше всех пострадала русская легковушка, как и все, кто там находился. Водителя и пассажирку «Гранты» доставили в больницу. Туда же попала пассажирка «Сонаты». У всех тяжелые травмы и им предстоит длительное лечение в больницы

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства массовой аварии на юге Волгограда.

В аварии пострадали 3 человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В аварии пострадали 3 человека.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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