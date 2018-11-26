«Ротор» поедет на Кипр, чтобы сыграть ереванским «Пюником»

СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-26T20:05:51+03:00

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В минувшую субботу «Ротор» сыграл с «Шинником» из Ярославля. У команды есть время до февраля, чтобы подготовиться, сыграться с новым тренером, которого должны назначить в ближайшее время. А пока в Москве в Доме футбола решали важные вопросы ФНЛ. Подвели итоги первого круга, утвердили бюджет и определились с составом групп на Кубке ФНЛ 2019.

Матчи пройдут на Кипре с 8 по 21 февраля 2019 года. Мы попали в группу с уже со знакомыми командами Луч из Владивостока, Саранском из Мордовии. А вот с Пюником из Еревана волгоградцы встретятся впервые. Командой руководит экс-тренер «Тамбова» Андрей Талалаев. Под его руководством «Пюник» прошел два раунда Лиги Европы УЕФА, выиграв у македонского «Вардара».Так что «Ротору» предстоит непростая игра.

Справка «КП»: на Кубке ФНЛ 2019 на первом этапе команды играют по круговой системе. Затем победители групп составят пары полуфиналистов, вторые, третьи и четвертые места проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница проведет в рамках кубка по пять матчей.