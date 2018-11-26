2018-11-26T19:36:50+03:00
Здоровье

В Волгоградской области прививки от гриппа сделали более миллиона человек

Это почти половина всего населения
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Избежать тяжелых осложнений поможет прививка.Избежать тяжелых осложнений поможет прививка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В областном комитете здравоохранения снова посчитали волгоградцев, которые пожелали защитить себя от гриппа с помощью прививки. Более 1,1 миллиона жителей сходили на вакцинацию. Это более 45% от всех жителей области, а значит, неплохая иммунная прослойка. Не побоялись сделать прививку 5690 беременных женщин. А 303,5 тысячи родителей согласились на вакцинацию своих детей. Так что более миллиона человек в нашей области уже точно защищены от тяжелых осложнений, которые нередко сопровождают грипп.

Многие получили прививку бесплатно. Деньги на приобретение вакцины выделили из федерального и областного бюджета. Еще 28 с лишним тысяч человек привили за счет работодателя.

Делать прививки начали еще в августе – постепенно вакцину получили школьники и детсадовцы, беременные женщины, и люди, чьи профессии связаны с работой в местах с большим скоплением людей. Медики, педагоги, продавцы, работники общественного транспорта.

Как уточняют специалисты, помимо прививки необходимо соблюдать меры профилактики. Как минимум чаще мыть руки, больше бывать на свежем воздухе и проветривать помещения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На юге Волгограда в массовой аварии пострадали три человека
«Ротор» поедет на Кипр, чтобы сыграть ереванским «Пюником»
Волгоградская прокуратура обжаловала приговор молодогвардейцу Булатову
Из Волгограда пустят дополнительные поезда в Москву
Волгоградке отказали в работе повара, потому что в 33 года посчитали «старой»
Под Волгоградом в лесу нашли тело пенсионера, пропавшего в начале августа
Пока петербуржец спал в аэропорту Астрахани, его искали всем миром родственники и полиция
Тайник с двумя тоннами осетра нашли в грузовике в Астраханской области
Поохотились на миллион: двоих волгоградцев поймали с незаконной добычей
В Волгограде экс-депутатов Щура и Зверева выпустили из СИЗО
В Волгограде из аптек изъяли 313 запрещенных фанфуриков
Без вести пропавшего белоруса нашли в Волгоградской области
Акция «Шинный бум»: только в ноябре при покупке Sportage, Sorento XM, Optima зимняя резина в подарок