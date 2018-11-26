В Волгоградской области прививки от гриппа сделали более миллиона человек

СЕГОДНЯ 19:29 2018-11-26T19:36:50+03:00

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В областном комитете здравоохранения снова посчитали волгоградцев, которые пожелали защитить себя от гриппа с помощью прививки. Более 1,1 миллиона жителей сходили на вакцинацию. Это более 45% от всех жителей области, а значит, неплохая иммунная прослойка. Не побоялись сделать прививку 5690 беременных женщин. А 303,5 тысячи родителей согласились на вакцинацию своих детей. Так что более миллиона человек в нашей области уже точно защищены от тяжелых осложнений, которые нередко сопровождают грипп.

Многие получили прививку бесплатно. Деньги на приобретение вакцины выделили из федерального и областного бюджета. Еще 28 с лишним тысяч человек привили за счет работодателя.

Делать прививки начали еще в августе – постепенно вакцину получили школьники и детсадовцы, беременные женщины, и люди, чьи профессии связаны с работой в местах с большим скоплением людей. Медики, педагоги, продавцы, работники общественного транспорта.

Как уточняют специалисты, помимо прививки необходимо соблюдать меры профилактики. Как минимум чаще мыть руки, больше бывать на свежем воздухе и проветривать помещения.