Волгоградская прокуратура обжаловала приговор молодогвардейцу Булатову

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-26T17:33:35+03:00

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Прокуратура Волгоградской области 26 ноября обжаловала в апелляционном порядке приговор молодогвардейцу Ренату Булатову. За смерть в ДТП четырех человек он получил 2 года 10 месяцев в колонии-поселении и на три года лишен права управлять автомобилем. Прокурор посчитал наказание слишком мягким и намерен требовать максимального наказания.

- Сегодня прокуратура вынесла представление и оспорила в апелляционном порядке приговор, вынесенный Ренату Булатову. Гособвинитель настаивает на назначении ему максимально возможного наказания. С учетом явки с повинной и прочих смягчающих обстоятельств это три года лишения свободы в колонии общего режима, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Удар превратил легковушку в груду железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напомним, авария, в которой погибла целая семья - двое взрослых и девочки пяти и семи лет, произошла 10 августа 2018 года по дороге в Среднюю Ахтубу. 22-летний заместитель руководителя регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Ренат Булатов пошел на обгон на папином «Додже» и врезался на встречке в «Хонду Аккорд». От «Хонды» осталась груда железа. В ней погибла вся семья Перчиевых. Виновник аварии тогда отделался лишь легкими ушибами.