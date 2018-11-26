Из Волгограда пустят дополнительные поезда в Москву

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-26T15:39:09+03:00

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По традиции на Новый год 2019 волгоградцев ждут больше недели зимних каникул. Это хорошая возможность поехать в гости и на отдых. В туристические маршруты отправятся группы школьников. Самолеты в это время рискуют не вылететь вовремя из-за туманов. А вот на железной дороге ожидают увеличение пассажиропотока. Как сообщили «КП-Волгоград» в Приволжской железной дороге, в новогодние праздники с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года из Волгограда в Москву и обратно пустят дополнительные поезда. Всего запланировано 12 новогодних рейсов из Волгограда в столицу.

Дополнительный поезд № 563/193 Балаково - Москва - Волгоград: отправится из Балаково 1 января в 19:14, с прибытием в Москву 2 января в 16:28, из Москвы - 2 января в 23:40 с прибытием в Волгоград 3 января в 23:25.

Поезд № 405/193 сообщением Волгоград – Москва – Балаково поедет из Волгограда 4 января в 7:24 с прибытием в Москву 5 января в 05:48, в Балаково - 6 января в 12:47.

Поезд № 405/343 сообщением Волгоград – Москва из Волгограда отправится 30 декабря 2018 в 07:24 и прибудет в столицу 31 декабря в 05:48.

Поезд № 405/406 сообщением Волгоград – Москва из Волгограда будет ходить 26, 27, 28, 29, 30 декабря 2018 и 4, 6, 7, 8 января 2019 в 07:24, прибытие в Москву 27, 28, 29, 30, 31 декабря и 5, 7, 8, 9 января в 05:48.

Поезд № 201/202 сообщением Москва – Волгоград: из столицы тронется 29 декабря в 17:15, в Волгоград прибудет 30 декабря в 18.36.

Поезд № 579/580 сообщением Волгоград – Москва 7 января в 08:05 отправится из Волгограда и прибудет в Москву 8 января в 11.32.