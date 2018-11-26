Волгоградке отказали в работе повара, потому что в 33 года посчитали «старой»

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-26T14:46:03+03:00

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В кафе быстрого питания Жирновска волгоградка пришла устраиваться на работу поваром. Женщина стояла на учете в центре занятости уже не первый месяц и очень надеялась получить это место. Но после собеседования соискательнице отказали. Хотя подходила она почти идеально: большой опыт работы, любовь к профессии. И даже выглядела дама аппетитно – как большинство поваров. Причину указали "несоответствие возраста": слишком старая. И ладно волгоградке было бы предпенсионных 54 года (хотя в 54 года рискни назвать женщину старой). Но ей исполнилось всего 33!

Об отказе безработная сообщила в центр занятости. И забыла - стала искать другое место. Дискриминацию по возрасту в этом усмотрела волгоградская прокуратура. Они проверяли работу госструктуры и нашли документы о странном отказе.

В отношении работодателя возбудили административное производство. Теперь бистро предстоит заплатить 50 тысяч рублей.