Под Волгоградом в лесу нашли тело пенсионера, пропавшего в начале августа

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-26T13:35:42+03:00

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Останки человека в лесополосе нашел житель Среднеахтубинского района. Мужчина отправился за грибами в окрестности поселка Звездный, но вместо маслят и тополевой рядовки увидел тело.

Об этом он тут же сообщил в полицию. Но идентифицировать личность погибшего сразу не удалось. Следователи примерно установили время смерти, изучили, кто пропадал в конце лета в Волгоградской области. Работа была объемная и кропотливая. Но все указывало на то, что это 69-летний пенсионер. Мужчина ушел из дома в начале августе из своего дома в Волжском и не вернулся. Родственники объявили волжанина в розыск. Но поиски ни к чему не привели.

Для того, чтобы удостовериться в том, кому принадлежат останки, следователи передали одежду в экспертно-криминалистический центр при ГУВД. Там по анализу ДНК определили, что это на самом деле пропавший 69-летний пенсионер. О результатах сообщили родственникам.