Пока петербуржец спал в аэропорту Астрахани, его искали всем миром родственники и полиция

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-26T13:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Обычно на дорожку нужно присесть. Но некоторые умудряются при этом еще и выпить. Почти в киношную историю попал 33-летний житель Петербурга во время отпуска в Астрахани.

Мужчина приехал в прикаспийскую столицу отдохнуть: порыбачить, красотами местными полюбоваться. К концу октября гость собрался домой. Провожали его друзья - по традиции обильно. Была баня или нет – такие подробности неизвестны, но в аэропорт петербуржец приехал грузом на такси. Он смог самостоятельно зарегистрироваться. А затем отправился отдыхать после отдыха в зал ожидания. Но заснул. Да так крепко и сильно, что его не разбудили ни объявление его рейса в Петербург, ни шумные дети рядом, ни даже уборщица. Привести в чувство мужчину удалось сотрудникам полиции. Они приехали в аэропорт как раз за ним.

Накануне в дежурную часть позвонила 66-летняя женщина. Она слезно умоляла найти ее сына. На самолете, на котором он должен был прилететь, родственника не оказалось, мобильный был недоступен, хотя ей на телефон пришла смс, что на рейс он зарегистрировал. Друзья указали пальцем в сторону аэропорта. Там и нашли астраханские полицейскией уснувшего гостя.

Женщина оперативность и отзывчивость полицейских не забыла, а написала в астраханскую полицию письмо с благодарностью. А мужчина вернулся домой ближайшим рейсом.