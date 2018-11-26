Тайник с двумя тоннами осетра нашли в грузовике в Астраханской области

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-26T12:39:46+03:00

Под мешками с перцем находился тайник с осетрами. Фото: МВД РФ

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Многие волгоградцы и астраханцы уже много лет не видели на своем столе осетров. Учитывая, обороты и цены черного рынка, и увидят не скоро. Тайник с двумя тоннами рыбы осетровых пород обнаружили накануне инспекторы ДПС в «Газели», которую остановили на трассе Тамбов - Волгоград – Астрахань в Астраханской области. За рулем грузовика был 40-летний дагестанец, который уверял, что везет лишь болгарский перец. Но просевшие рессоры вызвали подозрение полицейских и не зря. Разрузив машину и вытащив сетки с овощами, инспекторы обнаружили крупный улов.

Во время осмотра грузовика полицейские нашли тайник, в котором находились 760 тушек замороженной рыбы осетровых пород. Потянул деликатес на 1900 килограммов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/679419" frameborder="0"></iframe> Тайник с двумя тоннами осетра обнаружили в грузовике в Астраханской области.

Рыбу изъяли и направили на ихтиологическое исследование. А на водителя завели уголовное дело за незаконную добычу и оборот особо ценных видов, занесенных в Красную книгу.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк.