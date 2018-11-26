Поохотились на миллион: двоих волгоградцев поймали с незаконной добычей

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-26T12:17:14+03:00

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До пяти лет тюрьмы или миллионный штраф грозит двоим волгоградцам за незаконную охоту. В воскресенье, 25 ноября, их автомобиль «УАЗ Патриот» остановили дорожные полицейские на федеральной трассе в Калачевском районе Волгоградской области. В багажнике у инженеров нашли два охотничьих ружья, шесть тушек зайца, а также убитых лису, козу и косулю. У мужчин также изъяли ножи, топор и перчатки со следами крови. Вот только лицензии на отстрел косули у охотников не было. Так что теперь их ждет довольно суровое наказание.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту незаконной охоты, по итогам которой вынесут процессуальное решение. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, 47-летний и 37-летний волгоградцы свою вину так и не признали. По статье 258 УК РФ им светит штраф до одного миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Все улики находились в багажнике.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области