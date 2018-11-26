2018-11-26T11:22:52+03:00
Общество

В Волгограде из аптек изъяли 313 запрещенных фанфуриков

Самую крупную партию обнаружили в аптечной сети в Дзержинском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В волгограде изъяли 313 флаконов "запрещенки".В волгограде изъяли 313 флаконов "запрещенки".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Чтобы волгоградцы не травились содержимым фанфуриков, Роспотребнадзор продолжает контролировать розничную продажу не предназназначенной для пития спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28%. И вновь обнаружил нарушителей. После проверки почти трех сотен точек продаж сотрудники ведомства выявили восемь фактов реализации запрещенки. В основном это была парфюмерно-косметическая продукция. Классика жанра - одеколоны «Тройной», «Мистер» и «Для мужчин», а также лосьоны «АЛТ» и «Вита-Септ». Всего - 313 штук. При этом самую крупную партию обнаружили в аптечной сети в Дзержинском районе Волгограда. Там изъяли 92 флакона «Вита-септа».

- Продукцию сняли с реализации и арестовали. Виновных лиц привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ, - сообщили «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по региону. - Материалы дел направлены в суд для рассмотрения.

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