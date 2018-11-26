Без вести пропавшего белоруса нашли в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-26T11:18:31+03:00

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Восемь лет родные 50-летнего жителя Белоруссии считали его без вести пропавшим. Мужчину даже объявили в межгосударственный розыск. В воскресенье, 25 ноября, «потеряшку» случайно обнаружили волгоградские полицейские. Мужчина работал на одной из чабанских точек в Палласовском районе Волгоградской области. Участковый вышел на него при проверке документов.

Последний месяц пропавший белорус работал на животноводческой ферме около поселка Золотари. Как установили полицейские, в 2010 году мужчина отправился на заработки Москву. Но там вскоре потерял документы. Да и денег ему заработать толком не удалось. После восемь лет мужчина скитался по разным регионам России, в основном, пас скот. С родственниками на связь все это время он не выходил – не было ни особой возможности, ни желания.

- Информация о местонахождении 50-летнего гражданина Белоруссии передана его родственникам, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.