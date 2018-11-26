Акция «Шинный бум»: только в ноябре при покупке Sportage, Sorento XM, Optima зимняя резина в подарок

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-26T09:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Только с 23.11.2018г. по 30.11.2018г. в дилерском центре «А.С.-Авто» действует уникальное предложение на покупку автомобилей Kia Sportage, Sorento XM и Optima. Каждый, кто стал обладателем нового Kia Sportage, Sorento XM и Optima в ноябре, получает в подарок комплект зимней резины.

Диллерский центр работает ежедневно с 8:30 до 20:30 по адресу: Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.

На правах рекламы.