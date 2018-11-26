Женщина на «Газели» насмерть сбила пенсионерку в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-26T09:46:20+03:00

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ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 25 ноября, в Еланском районе Волгоградской области. Около семи часов утра на девятом километре подъезда от села Вязовка к рабочему поселку Елань «ГАЗ-2705» сбил пожилую женщину. За рулем автомобиля была 47-летняя женщина, водитель опытный – ее стаж за рулем почти двадцать лет.

По предварительной информации, 81-летняя пенсионерка решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса «Газели».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России по региону, от удара пожилая женщина получила слишком серьезные травмы. Пенсионерка скончалась прямо на месте происшествия.

Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах. В ближайшие дни обстановку на дорогах региона осложнит погода. По прогнозу Волгоград и область окажутся во власти тумана, мокрого снега и гололеда.