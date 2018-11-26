Два ВАЗа вылетели в кювет на трассах Волгоградской области

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-26T09:30:54+03:00

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Два отечественных автомобиля перевернулись на трассах Волгоградской области 25 ноября. Около половины одиннадцатого утра на трассе Котельниково – Волгоград в Октябрьском районе области, 50-летний водитель за рулем «ВАЗ 21214» вылетел на встречку и перевернулся в левый кювет. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД по региону, мужчина не справился с управлением. С травмами он сам обратился в больницу.

Еще одно подобное ДТП произошло около десяти вечера в Котовском районе на десятом километре трассы Котово – Даниловка – Михайловка. 35-летний водитель на «четырнадцатой» вылетел в правый по ходу движения кювет. На этот раз причиной ДТП стала высокая скорость. Водитель «ВАЗ-21144» не смог справиться с управлением и оказался на больничной койке.

Водитель "четырнадцатой" в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло четыре серьезных ДТП. В авариях трое пострадали, один человек погиб.