2018-11-26T09:02:29+03:00
Общество

Волгоград накрыли туман и гололед

По прогнозу погоды в ближайшие дни температура воздуха будет около нуля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградскую область ждут первые метели. Фото: Юлия ШипицинаВолгоградскую область ждут первые метели. Фото: Юлия Шипицина
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В Волгограде наступила типичная для конца осени – начала зимы погода. В ближайшие дни город укутает туман, деревья и траву украсит изморозь, а автомобилисты уже предупреждают друг друга о гололеде на городских магистралях. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, такая погода сохранится на ближайшие три дня как минимум до 28 ноября. Временами «подмочит» настроение небольшой дождь или снег с дождем. Ветер добавит неприятных ощущений.

Днем 26 ноября в Волгограде ожидается температура около нуля. Ночью на 27 ноября подморозит до -2ºС, днем во вторник термометр покажет +1...+3°С. В среду, 28 ноября, синоптики прогнозируют снег с дождем и просто дождь. Температура воздуха ночью и днем уйдет в плюс: от+1ºС ночью до +6°С днем.

По Волгоградской области ночью температура местами будет опускаться -5ºС. Синоптики ожидают мокрый снег, местами туман, изморозь и гололед, порывистый ветер до 16м/с. 28 ноября регион заметет метель, на севере и в центральных районах области пройдет сильный снег.

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