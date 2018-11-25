В Волгограде устранили аварию на теплотрассе

СЕГОДНЯ 22:51 2018-11-25T22:51:30+03:00

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К вечеру 25 ноября коммунальщики устранили порыв на старой теплотрассе в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ржавые трубы диаметром 400 мм на улице Рихарда Зорге дали течь в субботу утром. Они оказались настолько изношены, что аварийным бригадам пришлось полностью заменить полтора метра трубопровода, чтобы ликвидировать аварию.

- Сейчас система отопления заполняется водой. К полуночи тепло начнет поступать в жилые дома, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения».

Чтобы батареи нагрелись в каждой квартире, придется поработать с внутридомовыми теплосетями и управляющим компаниям.

Напомним, в результате аварии около половины десятого утра 25 ноября 2018 без тепла остались около пяти тысяч человек – 18 жилых домов, садик, школа. Ресурсоснабжающая компания в течение нескольких часов задействовала резервную схему теплоснабжения для большей части зданий. Восемь высоток на день остались без отопления.