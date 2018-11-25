Уроженка Волгограда Елена Исинбаева поздравила подписчиц с Днем матери

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-25T17:02:18+03:00

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Больше четырех тысяч лайков набрал пост в Instagram на старице именитой спортсменки из Волгограда Елены Исинбаеdой. Она поздравила своих подписчиц с прекрасным праздником - Днем матери. И получила в ответ массу приятных комментариев.

Помимо этого, Исинбаева поделилась сокровенными мыслями о том, чему же ее научило материнство.

− С Днем матери, дорогие подписчицы! Дети − это высшая награда, убеждаюсь в этом каждый день! Смотреть, как они растут, принимать участие в их становлении и воспитании, переживать вместе новые достижения и умения, успокаивать, если у них что-то не получается − это счастье! Осознавать, что для своих детей ты вселенная − это бесценно! – написала Tktyf Исинбаева.