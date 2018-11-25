2018-11-25T16:19:16+03:00
Общество

Центральный район Волгограда назван самым «юридическим»

Волгоградстат проанализировал распределение юристов по городу
Юлия Данильченко
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Статистикам Волгоградстата стало интересно, в каком же районе Волгограда больше всего юридических организаций, где горожане могут получить качественную помощь в правовых вопросах.

Для этого использовали свежую информацию, взятую в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на территории города-героя с 1 ноября 2018 года.

Выяснилось, что самый «деловой» район – Центральный. Здесь зарегистрировано 6528 фирм, в Дзержинском районе – 5508. Это 25 и 23% соответственно. Третий в списке Ворошиловский район (14%), затем Краснооктябрьский (12%), Советский (9%), Красноармейский (8%) и Тракторозаводской (6%). Замыкает список Кировский район (4%).

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