На севере Волгограда в столкновении иномарок пострадали оба водителя
Авария произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда в семь часов вечера 24 ноября. На дороге столкнулись две иномарки.
Как выяснили инспекторы ГИБДД, приехавшие на место происшествия, 26-летний водитель «Ауди» ехал по улице Хрустальной со стороны Долинной в сторону Ермакова. Мужчина отвлекся и не заметил, что впереди едет «Датсун». Напротив дома № 89 он не сумел вовремя сбавить скорость. Автомобили «поцеловались».
Столкновение оказалось сильным, потому что медицинская помощь подъехавших врачей потребовалась обоим участникам дорожного движения.
- В результате ДТП водители автомобилей были доставлены в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.