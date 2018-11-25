2018-11-25T15:11:46+03:00
Происшествия

На севере Волгограда в столкновении иномарок пострадали оба водителя

Мужчина и женщина попали в больницу
Юлия Данильченко
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Водитель "Ауди" врезался в "Датсун".Водитель "Ауди" врезался в "Датсун".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда в семь часов вечера 24 ноября. На дороге столкнулись две иномарки.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, приехавшие на место происшествия, 26-летний водитель «Ауди» ехал по улице Хрустальной со стороны Долинной в сторону Ермакова. Мужчина отвлекся и не заметил, что впереди едет «Датсун». Напротив дома № 89 он не сумел вовремя сбавить скорость. Автомобили «поцеловались».

Столкновение оказалось сильным, потому что медицинская помощь подъехавших врачей потребовалась обоим участникам дорожного движения.

- В результате ДТП водители автомобилей были доставлены в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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