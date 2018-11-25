В Волгограде на Мамаевом Кургане сто новобранцев принесли присягу

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-25T13:39:47+03:00

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В воскресенье, 25 ноября, на Мамаевом Кургане в Волгограде состоялась торжественная присяга новоиспеченных солдат. В ряды российской армии вступили сразу сто новобранцев. Все они будут служить в подразделениях гвардейского мотострелкового соединения ЮВО.

До мероприятия военные прошли соответствующую подготовку к службе и сдали зачеты по строевой и огневой дисциплинам.

- Приятие военной присяги - это торжественное мероприятие, одно из главных в жизни каждого воина, защитника своего Отечества. Сегодня я поздравляю Вас с этим праздником. Желаю Вам стать достойными продолжателями дела ваших отцов и дедов и создавать свои подвиги в боевой учебе и труде! - напутствовал командир соединения.