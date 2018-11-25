2018-11-25T14:56:23+03:00
Происшествия

Из зоны отключения тепла на севере Волгограда вывели десять домов, детсад и школу

По-прежнему без отопления остаются восемь девятиэтажек
Юлия Данильченко
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Завтра малышам в детском саду и школе будет тепло.Завтра малышам в детском саду и школе будет тепло.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Работы на месте коммунальной аварии на улице Рихарда Зорге в Краснооктябрьском районе Волгограда идут полным ходом. Напомним, прорыв случился утром 25 ноября. Сначала думали, что повреждена труба диаметром 500 миллиметров, поэтому тепло отключили сразу в восемнадцати высотках, детском саду и школе. Но версия не подтвердилась. Повреждение обнаружили в другом месте.

- Из первоначальной зоны отключения вывели десять домов, детский сад и школу. Управляющим компаниям необходимо спустить воздух из системы, чтобы отопление в домах восстановилось. На данный момент в зоне отключения осталось восемь жилых домов, социальные объекты в этот перечень не входят, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессии теплоснабжения».

Аварию ликвидируют две бригады, экскаватор, кран и два самосвала. Сроки устранения неполадок пока неизвестны.

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