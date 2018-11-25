2018-11-25T12:07:35+03:00
Происшествия

На юге Волгограда «пятнадцатая» сбила 89-летнего пенсионера

Пожилой мужчина с травмами попал в больницу
Юлия Данильченко
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Пожилой мужчина с травмами попал в больницуПожилой мужчина с травмами попал в больницуФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла в шесть часов вечера 24 ноября в Кировском районе Волгограда. 23-летний парень за рулем «пятнадцатой» мчался по улице Кирова из Красноармейского района в сторону улицы Казака. Было темно и молодой человек не сразу заметил нерегулируемый пешеходный переход напротив дома № 105, поэтому не сбавил скорость.

В этот момент на дорогу вышел 89-летний волгоградец. Легковушка сбила пожилого мужчину. Водитель тут же вызвал «скорую» и сотрудников ДПС. Медики сумели оказать пенсионеру своевременную помощь и отвезти его в больницу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по факту аварии проводится проверка.

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