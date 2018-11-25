В сгоревшем под Волгоградом доме нашли тело второго ребенка
В семь часов вечера 24 ноября спасателям удалось найти тело второго ребенка, погибшего в страшном пожаре. Напомним, ЧП произошло в три часа дня того же дня в поселке Западновка Городищенского района Волгоградской области.
Насколько было известно, в доме находилась 59-летняя бабушка и ее внутри полутора и трех лет. Мама малышей ушла на работу, когда вспыхнул пожар. Спасти никого не удалось, но тело второго малыша искали до самого вечера, потому что крыша дома обрушилась.
- Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
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