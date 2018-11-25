2018-11-25T10:47:40+03:00
Происшествия

Из-за прорыва трубы на севере Волгограда без тепла остались пять тысяч человек

На месте работает бригада, но сроки ремонта пока не уточняются
Юлия Данильченко
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Квартиры в ближайшие сорок часов сохранят тепло, а вот потом, если отопление не включат, придется включать обогреватели.Квартиры в ближайшие сорок часов сохранят тепло, а вот потом, если отопление не включат, придется включать обогреватели.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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ЧП случилось в 9:35 в Краснооктябрьском районе Волгограда. На улице Рихарда Зорге из-за течи трубы у дома №55 отключили теплоснабжение сразу в нескольких многоэтажках, детских садах и школах.

- Без теплоснабжения около пяти тысяч человек. 18 девятиэтажных жилых домов, 1 пятиэтажный жилой дом, СОШ, детский сад, находящихся по улице Рихарда Зорге, Репина, Промышленная, Нестерова, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сейчас на месте работают спецтехника и порядка десяти человек, в том числе и сотрудники МЧС. Еще точно неизвестны причины повреждения трубы и сроки ремонта. Сначала проведут земляные работы и уже после определятся со временем.

Квартиры в ближайшие сорок часов сохранят тепло, а вот потом, если отопление не дадут, придется включать обогреватели.

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