Из-за прорыва трубы на севере Волгограда без тепла остались пять тысяч человек
ЧП случилось в 9:35 в Краснооктябрьском районе Волгограда. На улице Рихарда Зорге из-за течи трубы у дома №55 отключили теплоснабжение сразу в нескольких многоэтажках, детских садах и школах.
- Без теплоснабжения около пяти тысяч человек. 18 девятиэтажных жилых домов, 1 пятиэтажный жилой дом, СОШ, детский сад, находящихся по улице Рихарда Зорге, Репина, Промышленная, Нестерова, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Сейчас на месте работают спецтехника и порядка десяти человек, в том числе и сотрудники МЧС. Еще точно неизвестны причины повреждения трубы и сроки ремонта. Сначала проведут земляные работы и уже после определятся со временем.
Квартиры в ближайшие сорок часов сохранят тепло, а вот потом, если отопление не дадут, придется включать обогреватели.