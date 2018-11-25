На трассе под Волгоградом под колесами неизвестного автомобиля погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-25T10:00:17+03:00

Личность жертвы аварии до сих пор не установлена

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За минувшие сутки в Волгоградской области случилось пять аварий с пострадавшими и, увы, одним погибшим. Тело неизвестного мужчина нашли ночью 24 ноября на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Ни машины, ни водителя на месте ДТП не оказалось.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД.

- По предварительной информации неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь со стороны Камышина в направлении Саратова, совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На вид погибшему 50-55 лет, внешность славянская, телосложение среднее. Сейчас полицейские восстанавливают события той ночи, чтобы привлечь лихача к ответственности.