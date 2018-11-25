Под Волгоградом полицейские остановили лихача, выстрелив в колеса «семерки»

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-25T11:18:13+03:00

Водителем оказался 21-летний охранник школы, у которого не было прав [видео]

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23 ноября в Котельниково развернулась погоня за лихачом на «семерке». Неизвестный мужчина проигнорировал жесты сотрудников ДПС, которые просили остановиться, и прибавил скорости. Полицейские не мешкая сели в патрульную машину, чтобы остановить нарушителя.

Гонщик нарушал всевозможные правила на дороге. Было очевидно: ему есть что скрывать. Поэтому инспектор ГИБДД был вынужден сделать предупредительные выстрелы прямо из окна движущейся машины. Но подозреваемый не спешил останавливаться и стражу порядка пришлось стрелять по колесам. На этом погоня не закончилась.

- Бросив поврежденную машину, водитель попытался сбежать, но был задержан. Им оказался 21-летний охранник местной школы, не имевший водительского удостоверения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Гонщику грозит пятнадцать суток ареста и конечно административная ответственность.