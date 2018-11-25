В Волгограде управляющая компания-банкрот должна кредиторам 11 миллионов рублей
Как сообщил Арбитражный суд Волгоградской области, почти 11 миллионов рублей задолжала управляющая компания «Комплекс» одиннадцати кредиторам, среди которых львиную долю составляют ресурсоснабжающие организации.
Имущество УК оценили всего в 1,6 миллиона рублей. Этих средств хватит, чтобы покрыть расходы на суды и конкурсного управляющего, а вот кредиторам придется ждать возвращения крупных долгов.
Как стало известно «КП-Волгоград», большие убытки понес «Волгоградэнергосбыт» - сумма его требований 4,5 миллиона рублей. У «Концессии водоснабжения» - 400 тысяч рублей, «Нифневолжсклифтремона» - 424 тысячи рублей, «Водоканала» - 499 тысяч рублей.
УК признали банкротом, а всю ее работу – убыточной, и ввели конкурсное производство на ближайшие полгода.