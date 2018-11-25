2018-11-25T09:27:09+03:00
Общество

В Волгограде управляющая компания-банкрот должна кредиторам 11 миллионов рублей

УК признали банкротом
Юлия Данильченко
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Люди исправно платили за ЖКХ, но деньги испарились.Люди исправно платили за ЖКХ, но деньги испарились.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Как сообщил Арбитражный суд Волгоградской области, почти 11 миллионов рублей задолжала управляющая компания «Комплекс» одиннадцати кредиторам, среди которых львиную долю составляют ресурсоснабжающие организации.

Имущество УК оценили всего в 1,6 миллиона рублей. Этих средств хватит, чтобы покрыть расходы на суды и конкурсного управляющего, а вот кредиторам придется ждать возвращения крупных долгов.

Как стало известно «КП-Волгоград», большие убытки понес «Волгоградэнергосбыт» - сумма его требований 4,5 миллиона рублей. У «Концессии водоснабжения» - 400 тысяч рублей, «Нифневолжсклифтремона» - 424 тысячи рублей, «Водоканала» - 499 тысяч рублей.

УК признали банкротом, а всю ее работу – убыточной, и ввели конкурсное производство на ближайшие полгода.

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