В Волгоградской области ожидается мокрый снег, гололед и туман

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-25T08:20:05+03:00

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Теплые деньки остались позади. В областном ЦГМС прогнозируют туманы, изморозь, гололед и мокрый снег.

В Волгограде с этих выходных начинаются туманы. Утром и вечером 25 ноября город окутает пелена, днем будет максимум 0...+2°С. В понедельник, 26 ноября, потеплеет на несколько градусов - +1...+3°С. А 27 ноября ожидается, пожалуй, самый приятный денек с температурой до +4°С, хотя по-прежнему будет облачно, а ночью выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. И как следствие – гололед.

В области в это воскресенье заметно холоднее - ночью -8... -13ºС, днем -3…+2ºС. Туман, изморозь, но без осадков. А вот с понедельника быть опасной наледи на дорогах и региональных трассах. По прогнозам синоптиков, снег и дождь выпадут в умеренных количествах. Ночью все приморозит минусовой температурой 0…-5ºС, а днем будет -1…+4ºС.

Во вторник, 27 ноября, снег местами будет сильный, туман, гололед. Автомобилистам пора в шиномонтаж - безопасность на дорогах в этот опасный сезон превыше всего.