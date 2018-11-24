Волгоградских вкладчиков предупреждают об отзыве лицензии у очередного банка
Страховые выплаты начнутся уже в начале декабря
Вкладчикам выплатят стопроцентную страховку.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:
Центральный банк сообщил, что 23 ноября банк «Первомайский», который зарегистрирован в Краснодарском крае и представлен в Волгограде единственным офисом на улице Рабоче-Крестьянской, потерял свою лицензию. Соответствующий приказ уже подписан.
Но вкладчикам паниковать не стоит: Агентство по страхования вкладов гарантирует страховые выплаты, как и положено по закону.
- Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов в банке, х- сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Агентства.
Также добавили, что выплаты начнутся не позднее 7 декабря 2018 года.