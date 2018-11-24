2018-11-24T18:30:28+03:00
Общество

Волгоградских вкладчиков предупреждают об отзыве лицензии у очередного банка

Страховые выплаты начнутся уже в начале декабря
Юлия Данильченко
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Вкладчикам выплатят стопроцентную страховку.Вкладчикам выплатят стопроцентную страховку.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Центральный банк сообщил, что 23 ноября банк «Первомайский», который зарегистрирован в Краснодарском крае и представлен в Волгограде единственным офисом на улице Рабоче-Крестьянской, потерял свою лицензию. Соответствующий приказ уже подписан.

Но вкладчикам паниковать не стоит: Агентство по страхования вкладов гарантирует страховые выплаты, как и положено по закону.

- Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов в банке, х- сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Агентства.

Также добавили, что выплаты начнутся не позднее 7 декабря 2018 года.

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