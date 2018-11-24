2018-11-24T17:35:02+03:00
Общество

Волгоградцу для счастливой жизни нужно 169 тысяч рублей в месяц

Областной центр попал в ТОП-10 городов с самыми высокими запросами
Юлия Данильченко
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А вам сколько нужно для счастья?А вам сколько нужно для счастья?Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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169 тысяч рублей в месяц нужно среднестатистическому волгоградцу, чтобы жить ни в чем себе не отказывая, но и не слишком шикарно.

К такому выводу пришел популярный сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который задал жителям самых крупных городов России вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

Участие в исследовании приняли 37 населенных пунктов, по пятьсот человек из каждого города. Потолка не было, поэтому исследователи брали среднее значение по итогам опроса.

Так, Волгоград занял 8 место, уступив Владивостоку (208 тысяч рублей), Москве (207 тысяч рублей), Ростову-на-Дону (203 тысячи рублей), Саратову и Челябинску (по 176 тысяч рублей), Екатеринбургу и Самаре (по 173 тысячи рублей).

Зарплата, о которой мечтают волгоградцы, равна 14 МРОТ и, конечно, является запредельной для нашего региона.

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