Волгоградцу для счастливой жизни нужно 169 тысяч рублей в месяц
169 тысяч рублей в месяц нужно среднестатистическому волгоградцу, чтобы жить ни в чем себе не отказывая, но и не слишком шикарно.
К такому выводу пришел популярный сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который задал жителям самых крупных городов России вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»
Участие в исследовании приняли 37 населенных пунктов, по пятьсот человек из каждого города. Потолка не было, поэтому исследователи брали среднее значение по итогам опроса.
Так, Волгоград занял 8 место, уступив Владивостоку (208 тысяч рублей), Москве (207 тысяч рублей), Ростову-на-Дону (203 тысячи рублей), Саратову и Челябинску (по 176 тысяч рублей), Екатеринбургу и Самаре (по 173 тысячи рублей).
Зарплата, о которой мечтают волгоградцы, равна 14 МРОТ и, конечно, является запредельной для нашего региона.