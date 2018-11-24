2018-11-24T16:32:29+03:00
Спорт

Футболисты волгоградского «Ротора» огорчены известием об увольнении их тренера

Камиль Муллин рассказал об ошибках во время игры
Юлия Данильченко
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Камиль признался, что влюблен в "Ротор" и никуда уходить не собирается.Камиль признался, что влюблен в "Ротор" и никуда уходить не собирается.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сразу после матча 24 тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» - «Шинник» (Ярославль) волгоградских игроков ждала шокирующая новость: уволен их главный тренер Роберт Евдокимов. Некоторые футболисты узнали об этом прямо на поле, не дойдя до раздевалки. Разгромное поражение ярославскому «Шиннику» и без того подпортило настроение, а известие о таком кадровом решении футболисты и вовсе восприняли тяжело.

Игроки считают – моментов забить было достаточно, но не дотянули, а вот соперник уверенно реализовал свои голевые атаки.

- Мы знали тактику «Шинника», у нас она тоже была. Вроде забили, быстро, были подходы, а потом начались ошибки. Это футбол, игра, будем работать над ошибками, - рассказал после матча игрок «Ротора» Камиль Муллин. – Но я не променяю свою команду, я влюблен в нее.

Напомним, сегодня «Ротор» проиграл «Шиннику» со счетом 1:3, сразу после этого главный тренер ушел в отставку, а исполнять обязанности главного наставника сине-голубых будет Павел Могилевский.

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