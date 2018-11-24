Под Волгоградом в пылающем доме погибла пенсионерка с двумя маленькими внуками

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-24T16:08:04+03:00

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Очередное страшное ЧП произошло 24 ноября в три часа дня в поселке Западновка Городищенского района Волгоградской области. Пожар унес жизни сразу трех людей – 59-летней хозяйки дома и двух ее внуков полутора и трех лет.

Как установили следователи, не так давно к пенсионерке приехала дочь с сыновьями. Пока была возможность оставить малышей бабушке, молодая мама решила подработать.

- Соседи пенсионерки заметили задымление её дома. Очевидцы выломали входную дверь, но пройти внутрь уже не смогли, жилище было объято пламенем. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предпринимаются меры к отысканию останков второго ребенка. Работы осложняются тем, что в результате пожара произошло обрушение кровли дома, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

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