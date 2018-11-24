На матч «Ротор» - «Шинник» пришло больше 10 тысяч волгоградцев

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-24T16:03:36+03:00

Несмотря на холод, волгоградцы пришли поболеть за своих. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Изменить размер текста: A A

В настоящий момент на стадионе «Волгоград Арена» проходит матч 24 тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» - «Шинник» (Ярославль). По итогам первого тайма сине-голубые пропустили сразу два гола.

Матч начался в два часа дня 24 ноября. Волгоградские болельщики ожидали победы уже в первой половине игры, ведь прошлая встреча «Ротора» с «Томью» закончилась ничьей. С самого начала сине-голубые владели мячом ненамного, но больше команды соперника. На 18-ой минуте Николаев забил уверенный гол.

"Ротор" позволил сопернику забить два года в первом тайме.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Казалось, это переломит ход игры и позволит «Ротору» вырваться вперед, но на 26-ой минуте мяч прилетел от Самодина, а на 45-ой забил Деобальд. Сине-голубые явно сдали позиции, но у них есть еще время, чтобы отыграться.

Ротор - Шинник. Гол Олега Николаева .

Несмотря на низкие температуры, а на улице +2 C, поболеть за волгоградских футболистов пришли больше десяти тысяч человек.

Но это не спасло "Ротор" от поражения, а Роберта Евдокимова - от отставки.